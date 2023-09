Energia: Mazzoncini (A2a), 30 miliardi in 10 anni su parte idrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo previsto 16 miliardi di euro di investimenti sull’energia idroelettrica e 30 sulla parte idrica per i prossimi 10 anni”. Lo ha detto Renato Mazzoncini, amministratore delegato di A2a, intervenendo in occasione della scuola politica “The young hope” organizzata a Roma. “Questi investimenti - ha chiarito - consentono di risparmiare acqua” anche perché “siamo il quadro Paese Ue per perdita d’acqua e il secondo più idrovoro”. (Rin)