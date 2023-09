Lombardia: Pizzighini (M5S), da Pedemontana a Trenord, Regione non risolve i problemi delle sue partecipate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo votato contro un documento che cerca di presentare come il migliore dei mondi possibili un mondo, quello delle partecipate regionali, in cui al contrario le difficoltà quotidiane sono sotto gli occhi di tutti. Un documento che certifica il paradosso di Pedemontana, che da sola costa in termini di interessi passivi (pagina 61) di più rispetto a tutto quello che costa ALER, che con il patrimonio immobiliare di cui dispone ha ingenti passività finanziarie. Su questo argomento nemmeno una risposta alle osservazioni della Corte dei conti preoccupata di un progetto che erode costantemente ingenti risorse ai lombardi, lasciando un debito verso le future generazioni per un’opera su cui nessuno punta più nemmeno un centesimo. Si parla di Explora, confluita in Aria, ma non viene chiarito per fare cosa? La stessa Aria riuscirà mai a rendere operativa l’agenda unica per le liste d’attesa promessa ormai da anni? Dal Consolidato non si capisce, perché non si capisce quali siano gli obiettivi raggiunti dalla società. Certamente non quello di dotare il sistema sanitario, che l’Assessore al Welfare ha definito come votato all’'anarchia', di un sistema di software omogeneo. Che dire poi di Lombardia Film Commission? Dopo le condanne in primo grado, arrivate nell’ambito del processo su un'operazione immobiliare, ci chiediamo se Regione Lombardia si sia finalmente decisa a chiedere i danni o, al contrario, cosa stia ancora aspettando? Per concludere si dovrebbe parlare di Trenord, azienda con i cui disagi i cittadini lombardi sono costretti a confrontarsi quotidianamente, per la quale Regione Lombardia dimostra di non avere alcuna visione di futuro, ma sarebbe come sparare sulla Croce Rossa" così la Consigliera regionale del Movimento Cinque Stelle al termine della votazione del Bilancio Consolidato 2022 di Regione Lombardia, approvato con: 42 voti favorevoli, 21 contrari e 5 astenuti. (Com)