Ucraina: Stoltenberg, forze di Kiev guadagnano terreno

- La controffensiva ucraina sta guadagnando terreno. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in una conferenza stampa a Kiev con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Oggi le vostre forze stanno avanzando. Devono affrontare duri combattimenti, ma stanno gradualmente guadagnando terreno. Ogni metro che le forze ucraine riconquistano è un metro che la Russia perde", ha detto Stoltenberg. "Gli ucraini combattono per le loro famiglie, il loro futuro, la loro libertà. Mosca combatte per le illusioni imperiali", ha poi aggiunto il segretario generale della Nato. (Beb)