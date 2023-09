Romania: ministra Esteri Odobescu, Russia vuole il Mar Nero nella sua sfera di influenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La guerra in Ucraina ha rivelato l'obiettivo strategico della Russia di avere il Mar Nero nella sua sfera di influenza. Lo ha detto la ministra degli Esteri romena, Luminita Odobescu, all'apertura del Euro-Atlantic Resilience Forum. “La guerra ha rivelato l'obiettivo strategico della Russia di avere il Mar Nero nella sua sfera di influenza, non solo come spazio attraverso il quale raggiungere altre regioni, ma anche come mezzo per mantenere il suo status di potenza mondiale", ha detto la ministra.(Rob)