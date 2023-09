Lombardia: Banco BPM partecipa alla prima edizione di "È Cultura!"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Banco BPM partecipa alla prima edizione di E' Cultura!, aprendo al pubblico per tutta la settimana dal 7 al 14 ottobre 2023 le proprie storiche e prestigiose sedi di piazza Meda a Milano, Palazzo Scarpa a Verona, Palazzo Bellini a Novara, Palazzo Creberg a Bergamo, Palazzo Spinola Gambaro a Genova e Palazzo Carandini a Modena. È Cultura! è la manifestazione promossa da ABI – Associazione Bancaria Italiana - e da ACRI - Associazione delle Fondazioni e di Casse di Risparmio - con la collaborazione di FEDuF - Fondazione per l'Educazione Finanziaria e al Risparmio -, che prende le mosse da due esperienze che si sono consolidate negli anni - Invito a Palazzo e Festival della Cultura Creativa. L'iniziativa, a cui partecipano la Banca d'Italia e l'IVASS, ha ricevuto l'alto patronato del Presidente della Repubblica Italiana, il patrocinio del Ministero della Cultura e della Commissione nazionale italiana per l'UNESCO. Questa I edizione intende diventare punto di riferimento per gli eventi culturali promossi dai protagonisti del mondo bancario e finanziario italiano con l'idea di coinvolgere la cittadinanzagrazie alla cultura e a tutte le manifestazioni ad essa connesse. Gli eventi si svolgono durante la seconda settimana di ottobre, mese dedicato all'educazione finanziaria. Durante la settimana dal 7 al 14 ottobre, quindi, Banco BPM non solo apre i propri palazzi storici alle visite guidate, come negli anni passati, bensì organizza una serie di eventi e di iniziative aperte al pubblico legate al mondo della cultura, del benessere, della prevenzione, dell'educazione finanziaria e della solidarietà. (Com)