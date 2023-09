Agricoltura: Beduschi scrive a Lollobrigida, Lombardia vuole essere protagonista su sperimentazioni “Tea” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel messaggio al Ministro, l'assessore Beduschi si sofferma sulla necessità di avviare le sperimentazioni, pur in presenza di un quadro normativo, a livello comunitario, ancora incerto. "Le leggi ancora in vigore - sottolinea - sono state concepite principalmente per regolamentare l'utilizzo degli OGM e oggi non sono più adatte a un contesto nel quale il progresso scientifico ha fatto passi da gigante". "Regione Lombardia - conclude Beduschi - vuole contribuire a un cambio di passo, offrendo alla ricerca siti già oggi disponibili a testare sul campo le Tea. Penso all'azienda regionale Riccagioia (Pv), nel cuore di una provincia che ha nelle filiere del vino e del riso due punti fermi, ma anche ad altri possibili centri che possano consentire ricerche vicine alle specificità agricole di ogni singola provincia". (Com)