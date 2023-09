Fisco: Fratoianni (Avs), siamo alle solite, siamo ai condoni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Riforma del fisco? Siamo alle solite. Siamo di nuovo ai condoni, al vizio del nostro Paese. Scelte come quella del governo Meloni continuano a premiare atteggiamenti sbagliati dei contribuenti. Non si può certo dimenticare ad esempio il non felice accostamento, da parte della presidente Meloni dal palco di Catania alcuni mesi fa, fra il fisco e misure estorsive di carattere criminale come il pizzo". Lo ha affermato il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, parlamentare dell'Alleanza verdi e sinistra, a Rainews24. "Quello del governo è un approccio sbagliato - ha proseguito il leader di Si - non affronta il nodo vero con cui si dovrebbe fare i conti: in questi anni si è enormemente ridotta la progressività, ognuno dovrebbe contribuire al gettito fiscale in base alla propria possibilità, per consentire a chi ha meno di dare meno e chi ha di più di dare di più. Ma questo non avviene. Ed è grave, oltre che socialmente sbagliato. La domanda che faccio al governo e alla sua maggioranza è molto semplice: perché chi ha un reddito di 55 mila euro deve essere collocato nello stesso scaglione di chi ha un reddito di un milione e mezzo di euro? Si dovrebbe, per equità, pensare ad un modello che aderisca alla condizione reddituale delle persone, e aumenta l'imposizione all'aumentare della situazione di reddito di ciascun cittadino. E questo avrebbe davvero un senso - ha concluso Fratoianni - non solo dal punto di vista dell'equità sociale, ma anche dal punto di vista dell'efficacia del sistema. Si preferisce invece affastellare uno strumento sopra all'altro, promettere un condono dopo l'altro, e a pagare saranno sempre i cittadini onesti e i ceti sociali più deboli". (Rin)