Ucraina: Stoltenberg, contratti di acquisto congiunto armi da 2,4 miliardi di euro

- Non c'è difesa senza un'industria a supporto. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in una conferenza stampa congiunta con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, a Kiev. "Da molti anni la Nato effettua acquisti congiunti. Oggi posso confermare che abbiamo stipulato contratti quadro per 2,4 miliardi di euro di munizioni chiave, di cui 1 miliardo di euro di ordini fissi", ha detto il segretario generale della Nato. "Si tratta di capacità come l'artiglieria da 155 millimetri, i missili guidati anticarro e le munizioni per carri armati principali. Questo aiuterà i nostri alleati a rifornire le loro scorte, continuando a sostenere l'Ucraina", ha concluso Stoltenberg. (Beb)