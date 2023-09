Caivano: don Patriciello, responsabili abbandono quartieri degradati meriterebbero galera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi chiedo come sia stato possibile da parte dello Stato che questi quartieri potessero esistere". Lo ha detto don Maurizio Patriciello, parroco della chiesa del Parco Verde di Caivano, nel corso dell’audizione sul decreto Caivano - per il contrasto al disagio giovanile e alla criminalità minorile - presso le commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia del Senato. "Ci vuole poco per rendersi conto che questi quartieri non potessero produrre che questi frutti, chi li ha voluti meriterebbe la galera", ha denunciato. Abbandonare a se stessi i giovani "è stata una tragedia immane di cui nessuno può lavarsi le mani adesso, né i vecchi politici, né coloro che ne sono gli eredi", ha concluso. (Rin)