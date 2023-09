Roma: Rocca, oggi riunione in Regione Lazio su Ztl verde, a breve novità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda le tempistiche della delibera regionale per la disciplina degli accessi nella Ztl verde di Roma "non parliamo di mesi, ma a breve" e in merito a questo "ho una riunione interna tra un'ora". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, a margine di un evento in piazza Colonna a Roma. "Ho una riunione con i tecnici della Regione tra un'ora - ha spiegato Rocca -. Non voglio anticipare nulla, stiamo definendo un lavoro serio e importante. È ovvio che abbiamo dei vincoli europei da rispettare e stiamo trovando delle formule alternative a saldo zero, quindi che non abbiano impatto sulle emissioni, perché altrimenti possono esserci comunque delle sanzioni che arriverebbero e che vogliamo evitare a tutti i costi", ha concluso. (Rer)