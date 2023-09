Brandizzo: Bombardieri (UIL), inaccettabile che si possa morire per andare al lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul Decreto Brandizzo "pensiamo che la questione della sicurezza sia culturale. Bisogna però assumersi le responsabilità. Io ho utilizzato alcune dichiarazioni forti, chiedo sempre: ‘Se la mafia avesse ucciso tre persone al giorno, come avrebbe reagito lo stato? Chiedo se rispetto a questi incidenti mortali la politica e il governo non si muovono, c’è una responsabilità morale in chi non interviene?’ Secondo noi sì. Serve intervenire, dimostrare che noi non possiamo accettare passivamente che un solo lavoratore possa morire per andare a lavorare". Lo ha detto Pierpaolo Bombardieri, Segretario generale UIL, a margine del Consiglio confederale UIL, rispondendo alle domande dei giornalisti sull'incidente che ha visto perdere la vita a cinque operai sui binari a Brandizzo. (Rem)