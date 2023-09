Sardegna: Einstein Telescope, avviata la prima connessione di rete per il laboratorio Sar-Grav (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sfida legata all’Einstein Telescope e questa ultima e importante notizia che avvicina ancora di più l’ET alla Sardegna, sarà anche al centro di uno degli eventi programmati in occasione del Festival delle Regioni a Torino (30 settembre-3 ottobre). Nello specifico, sabato 30 dalle ore 17 i Professori Alberto Masoni (già Direttore sezione Cagliari dell’INFN) e Luigi Guiso (Einaudi Institute for Economics and Finance di Roma) presenteranno quello che ad oggi è considerato per eccellenza il progetto strategico per il futuro della Sardegna, dell’Italia e dell’Europa. Da giugno la Sardegna, con Sos Enattos, è ufficialmente candidata dal Governo a ospitare l’infrastruttura che consentirà di osservare l’universo dalle viscere della terra, da Lula (in competizione con l’Italia c’è l’Olanda). Si tratta dell’unico investimento in grado di muovere flussi economici e di persone verso la Sardegna ed è il primo e più grande esempio di quello sviluppo sostenibile legato all’innovazione che la Regione Sardegna sostiene in campo internazionale. Entrando nello specifico dell’intervento avviato oggi, il finanziamento regionale di un milione di euro (che completa quello complessivo di 3 milioni e mezzo già investito dalla Regione sul laboratorio) ha permesso di interconnettere la sede del laboratorio SAR-GRAV alla rete nazionale della ricerca GARR, grazie alla realizzazione di un circuito con un lungo segmento in fibra ottica dedicata esclusivamente al laboratorio della capacità iniziale di 1 Gbps. (Rsc)