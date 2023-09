Caivano: don Patriciello, minorenni stupratori hanno scoperto sesso in modo feroce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non è stato un 50enne pedofilo che ha stuprato una bambina, ma un sistema che è andato avanti per mesi, sette minorenni che hanno scoperto il sesso in modo molto feroce e in età terribilmente immatura". Lo ha detto don Maurizio Patriciello, parroco della chiesa del Parco Verde di Caivano, nel corso dell’audizione sul decreto Caivano - per il contrasto al disagio giovanile e alla criminalità minorile - presso le commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia del Senato. "Alle spalle hanno famiglie distratte, per usare un eufemismo, che avevano bisogno di essere supportate dai servizi sociali che a Caivano non esistono", ha aggiunto. "Non ho mai visto un Vigile urbano al Parco Verde", ha concluso. (Rin)