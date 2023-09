Napoli: tensione in Consiglio su cittadinanza onoraria Assange, D'Angelo e Bassolino protestano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tensione in aula questa mattina in Consiglio comunale a Napoli. I toni si sono accesi sul tema della cittadinanza onoraria al giornalista Julian Assange che da 4 anni è detenuto a Londra dopo le accuse di avere violato segreti di Stato americani. Sergio D’Angelo di Napoli Solidale aveva interrogato sul punto l’amministrazione comunale e il punto si sarebbe dovuto trattare nel question time che precede i lavori del Consiglio. Ma i 60 minuti dedicati al question time si sono esauriti prima che tutte le interrogazioni venissero affrontate. Il quesito della cittadinanza onoraria ad Assange è così rimasto fuori, il consigliere D’Angelo ha cercato di far reintrodurre una finestra di question time all’interno della seduta di Consiglio sottolineando che la normativa non vieta l’apertura di una parentesi di question time durante il Consiglio ma alla fine l’aula, a maggioranza, si è opposta. D’Angelo per protesta ha lasciato l’aula: “Continuerete senza di me”, ha detto il consigliere di opposizione. (segue) (Ren)