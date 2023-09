Napoli: tensione in Consiglio su cittadinanza onoraria Assange, D'Angelo e Bassolino protestano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poco dopo è intervenuto Antonio Bassolino, consigliere di opposizione, che ha sottolineato in maniera aspra il non riuscire ad avere una risposta da parte dell’amministrazione comunale alla richiesta di cittadinanza onoraria per il fondatore di Wikileaks. Bassolino avrebbe voluto che l’assessore presente in aula potesse rispondere in merito, ma per regolamento non è stato possibile dare la parola all’esponente di giunta. “Si va oltre ogni limite della correttezza istituzionale - ha tuonato adirato Bassolino - Mi sembra una cosa assurda”. L’ex sindaco di Napoli ha quindi chiesto che “all’ordine del giorno deve venire la risposta del sindaco”, sottolineando che il sindaco non è mai presente per affrontare in prima persona il tema. (Ren)