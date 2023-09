Imprese: Rovere (Poste Italiane), net zero entro il 2030, prima dell'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obiettivo è essere “net zero entro il 2030, sappiamo che l'Europa se l'è dato al 2050, Poste lo farà prima”. Lo ha detto Silvia Rovere, presidente di Poste Italiane, parlando con i giornalisti prima della presentazione del report "The board of the future 2023" realizzato da Deloitte in corso a Milano, all'auditorium di Fondazione Cariplo. Il board "ha potuto verificare che siamo assolutamente on track nel perseguire questo obiettivo, quindi siamo molto fiduciosi", ha concluso. (Rem)