Spagna: Sanchez, elezioni hanno dimostrato che estrema destra in Europa non è inarrestabile

- Con il voto alle elezioni generali del 23 luglio scorso, gli spagnoli hanno detto "chiaramente" a tutta l'Europa che l'estrema destra "non è inarrestabile" e che può essere fermata nonostante il fatto che la destra tradizionale abbia "ceduto". Lo ha detto il presidente del governo uscente, Pedro Sanchez, parlando ai deputati socialisti spagnoli al Parlamento europeo. "L'ascesa dell'estrema destra è possibile a causa di qualcosa di molto importante, che stiamo vedendo anche nel discorso del Partito popolare europeo", ha spiegato Sanchez, come riferisce il qutoidiano "El Pais". Riferendosi, in particolare, alla politica nazionale, secondo il leader socialista, il Partito popolare (Pp) di Alberto Nunez Feijoo non è stato in grado di "resistere all'attacco di Vox" per "debolezza ideologica e per paura", ricordando i governi congiunti in diverse comunità e decine di consigli comunali. "Ieri, con la mancata investitura (alla presidenza del governo) del candidato fallito della destra, abbiamo visto con stupore la complicità retorica tra i leader del Pp e di Vox. Non dissimulano più, e nemmeno lo nascondono", ha evidenziato Sanchez. "O prevale la socialdemocrazia o si impone un'ondata reazionaria, e questo sarebbe l'inizio della fine dell'Ue così come la viviamo, la pensiamo e la sentiamo", proseguito Sanchez rivolgendosi agli eurodeputati socialisti. (Spm)