Grecia: elicottero precipita nel nord dell’isola Eubea colpita da maltempo

- Un elicottero privato con due persone a bordo è precipitato nel nord dell’isola di Eubea, colpita nelle ultime ore da una violenta ondata di maltempo. Lo riporta l’agenzia di stampa “Ana-Mpa”. Secondo le informazioni preliminari, il velivolo, un Augusta A109 di tipo civile, è decollato intorno alle 10 (9 in Italia) per poi far perdere le sue tracce dai radar. Per cause ancora sconosciute, l’elicottero sarebbe precipitato nei pressi di Achladi. I passeggeri risultano dispersi e sono in corso le operazioni di ricerca e soccorso con un Super Puma e imbarcazioni dell’autorità portuale. (Gra)