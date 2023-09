Guatemala: procura chiede di revocare immunità a tribunale elettorale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A metà settembre, a fronte delle continue offensive della pubblica accusa, Arevalo ha presentato un ricorso davanti alla Corte Suprema per chiedere le dimissioni "immediate" della procuratrice generale Consuelo Porras, del capo della procura speciale contro l’impunità (Feci), Rafael Curruchiche, e del giudice Fredy Orellana, per avere tentato di interferire con i risultati delle elezioni generali del 2023. Funzionari "golpisti" interpreti di una "persecuzione comandata da gruppi ed elite mafiosi", ha detto il presidente eletto sospendendo il processo di transizione preliminare all'insediamento al governo, fino a quando “non verranno ristabilite le condizioni politiche e istituzionali necessarie”. (segue) (Mec)