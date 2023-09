Guatemala: procura chiede di revocare immunità a tribunale elettorale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi, che sta di fatto congelando la vita istituzionale del Guatemala, ha suscitato reazioni allarmate presso la comunità internazionale. Il segretario generale dell'Organizzazione degli Stati americani (Osa), Luis Almagro, ha accusato la procura generale del Guatemala di mettere a rischio "le istituzioni e la Costituzione" del Paese e minacciare il processo di passaggio dei poteri. "Non è accettabile che il presidente eletto si insedi senza partito", ha detto Almagro dinanzi al Consiglio permanente dell'Osa. Una circostanza che incide "sulla decisione sovrana del popolo" che, ha aggiunto il segretario generale, non ha eletto solo "Arevalo ma anche i parlamentari di Semilla". Le indagini della Procura "non sono chiare, non sono legate a una fattispecie legale e sono chiaramente persecutorie", ha precisato Almagro contestando le accuse di irregolarità nella presentazione degli iscritti, circostanza emersa solo quando Arevalo si è presentato alle elezioni. Al tempo stesso, sottolinea Almagro, la "abilitazione o meno di un partito politico non può essere opera di un giudice", e "non si può permettere che una procura senza precise deleghe in temi elettorali possa mettere a rischio nientemeno che la vita istituzionale e la Costituzione di un paese". (segue) (Mec)