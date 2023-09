Guatemala: procura chiede di revocare immunità a tribunale elettorale (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La magistratura inquirente, che respinge le accuse di attentato alle istituzioni, ha più volte difeso il diritto di portare avanti le inchieste. È il caso del discorso pronunciato da Currichiche proprio nell'incontro con Almagro. "Glielo dico con molto rispetto, segretario, ma a me sembra molto temerario il suo atteggiamento, e lo interpreto come una chiara ingerenza verso il mandato costituzionale che la procura generale ha, di indagare", ha detto Curruchiche nel corso della riunione, tenuta per discutere con l'ente panamericano delle presunte infrazioni allo stato di diritto nel Paese centroamericano. Le indagini nei confronti di Semilla proseguiranno, ha detto Curruchiche ricordando che risponde solo "alla Costituzione e alle leggi del Guatemala". Il titolare della Feci "le molteplici illegalità commesse dal partito politico Movimento Semilla", a partire dalle "firme false" depositate per la sua costituzione. Si parla di "37 persone morte" di cui sarebbero state falsificate le firme per permettere a Semilla di registrarsi come partito politico, di 3.756 persone che non esistono, di 1.626 il cui nome non coincide con quello dei registri ufficiali e di 126 nomi che sono stati ripetuti fino a quattro volte. "Si tratta o meno di corruzione, signor segretario?", ha ribadito a più riprese Curruchiche. (segue) (Mec)