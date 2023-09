Guatemala: procura chiede di revocare immunità a tribunale elettorale (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche il Parlamento europeo ha adottato, il 14 settembre, una risoluzione sulla situazione dei diritti umani in Guatemala. Nel testo, gli eurodeputati chiedono a tutti i partiti politici, ai rami del governo e alle istituzioni guatemalteche di rispettare l'integrità del processo elettorale e il risultato elettorale chiaramente espresso dai cittadini nelle elezioni del 2023. Congratulandosi con Bernardo Arévalo e Karin Herrera del Movimiento Semilla per la loro elezione a presidente e vicepresidente, i deputati invitano tutte le istituzioni statali e i settori della società a sostenere una transizione e un trasferimento di potere ordinati. La risoluzione, sottolinea inoltre continui tentativi di sospendere il Movimiento Semilla e condanna qualsiasi azione, soprattutto da parte del Ministerio pubblico, volta a ribaltare l'esito delle elezioni, deplora i continui sforzi per criminalizzare gli operatori giudiziari indipendenti e la strumentalizzazione delle istituzioni giudiziarie, il cui scopo è minare lo Stato di diritto. Preoccupati per la detenzione arbitraria di procuratori, giudici, giornalisti indipendenti e difensori dei diritti umani, i deputati chiedono infine il rilascio immediato e incondizionato di tutte le persone detenute. Il testo è stato adottato per alzata di mano. (segue) (Mec)