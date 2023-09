Credito: Bombardieri (UIL), misura extra profitti può essere applicata, trovare risorse dove ci sono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella degli extra profitti è una misura "applicata in tanti Paesi europei. Abbiamo chiesto che l'extra tassa sugli extra profitti fosse applicata non solo alle banche ma per esempio anche alla Big Pharma. Oggi si parla di nuovo di Covid e vaccini, pensiamo che quella sia una risorsa". Lo ha detto Pierpaolo Bombardieri, Segretario generale UIL, a margine del Consiglio confederale UIL, rispondendo alle domande dei giornalisti sul tema degli extra-profitti e la loro tassazione. "La scelta fatta sulle banche non ci convince. Si da sostanzialmente alle banche la possibilità di non investire per contribuire alla crescita di questo Paese in un momento difficile", ha aggiunto il Segretario Generale della UIL. "Stiamo parlando di una situazione straordinaria, è chiaro che c'è un fenomeno speculativo", ha concluso Bombardieri (Rem)