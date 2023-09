Caivano: don Patriciello, tutto ciò che riguarda bambini chiama in causa adulti, servono servizi sociali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tutto ciò che riguarda i bambini chiama in causa gli adulti, non i bambini". Lo ha detto don Maurizio Patriciello, parroco della chiesa del Parco Verde di Caivano, nel corso dell’audizione sul decreto Caivano - per il contrasto al disagio giovanile e alla criminalità minorile - presso le commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia del Senato. "Continuiamo a restare con questa gente, ma come è possibile che le autorità possano permettere che paesi di antica tradizione come Caivano" poi "costruito senza nessuna intelligenza" possa ora "avere un problema con i bambini" che invece "hanno bisogno di aiuto. Come poter sopportare che in questo paese i servizi sociali non esistono?", ha aggiunto. (Rin)