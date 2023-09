Affitti: Bombardieri (UIL), dalla parte degli studenti, diritto allo studio inalienabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Noi denunciamo la situazione che c'è da tanto tempo, il diritto allo studio è un diritto che in questo Paese non può essere alienato. La possibilità di avere luoghi e abitazioni degne di questo nome a prezzi controllati per noi è uno degli aspetti fondamentali". Lo ha detto Pierpaolo Bombardieri, Segretario generale UIL, a margine del Consiglio confederale UIL, rispondendo alle domande dei giornalisti sulle proteste degli studenti inerenti al caro-affitti. "Abbiamo protestato quando le risorse del Pnrr che erano destinate a questo scopo venivano trasferite. Pensiamo che il governo debba intervenire con più decisione facendo investimenti", ha aggiunto il Segretario Generale della UIL. "Per modificare comportamenti speculativi bisogna toccare il mercato - ha spiegato Bombardieri - bisogna dare una mano ai più deboli, soprattutto ai giovani che vogliono studiare". (Rem)