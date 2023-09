Banche: Abi, al via la prima edizione del festival "è cultura"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 7 al 14 ottobre al via è cultura! la nuova grande manifestazione nazionale promossa dall'Abi e dall'Acri, con le banche italiane e le fondazioni di origine bancaria, in collaborazione con Feduf. È prevista la partecipazione della Banca d'Italia e dell'Ivass. L'iniziativa - fa sapere Abi in una nota - è aperta a tutti, inclusiva e intergenerazionale, nata per promuovere lo sviluppo socioculturale del Paese. Sono partner 17 banche e 25 fondazioni di origine bancaria. Sabato 7, ingresso e visite guidate nelle sedi che partecipano alla manifestazione, e fino a sabato 14 ottobre l'esperienza continuerà con decine di eventi, dal vivo e da remoto, anche dedicati ai ragazzi. A disposizione di cittadini e turisti 150 appuntamenti in tutta Italia. Ottobre è anche il mese dedicato all'Educazione finanziaria con un ricco programma di eventi promossi da banche e dalle fondazioni di origine bancaria. La manifestazione si svolge sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana e ha il patrocinio del Ministero della Cultura e della Commissione Nazionale Italiana per l'Unesco. L'importanza sociale e culturale della manifestazione è testimoniata anche dalla Media Partnership di Rai Cultura e del Tgr. (segue) (Rin)