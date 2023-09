Usa: Kuleba, ci aspettiamo dichiarazioni "irritate" contro di noi durante campagna elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'inizio della campagna elettorale negli Stati Uniti ci si dovrebbe aspettare un numero maggiore di dichiarazioni "irritate" contro l'Ucraina. È quanto ha affermato il ministro degli Esteri ucraino, Dmitrij Kuleba, in un'intervista concessa all'agenzia di stampa ucraina "Interfax". Come ha sottolineato il ministro, nei partiti statunitensi ci sono persone che si oppongono al sostegno all'Ucraina, anche se "sono in minoranza". Secondo Kuleba, l'Ucraina capisce che gli oppositori del presidente statunitense Joe Biden lo "attaccheranno" sulla questione dell'assistenza a Kiev, usando come argomenti principali "l'uso di fondi statunitensi e la corruzione in Ucraina". Kuleba ha sottolineato infine che in un anno e mezzo del conflitto con la Russia non ci sono stati reclami che riguardavano l'utilizzo dei fondi stanziati dagli Stati Uniti. (Kiu)