Caivano: don Patriciello, con presidio Forze ordine non venduto neanche un grammo di droga

- In questo mese a Parco Verde di Caivano "definita una della piazza di spaccio più grande d'Europa, non si è venduto un solo grammo di droga perché la Polizia e i Carabinieri stanno per la strada". Lo ha detto don Maurizio Patriciello, parroco della chiesa del Parco Verde di Caivano, nel corso dell’audizione sul decreto Caivano - per il contrasto al disagio giovanile e alla criminalità minorile - presso le commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia del Senato. (Rin)