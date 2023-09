Trasporti: Rocca, ok impegno Aula a Tpl gratis per giovani ma servono fondi e coperta corta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla mozione del Pd approvata ieri dal Consiglio regionale del Lazio sul Tpl gratuito per i giovani fino a 19 anni “ora andranno reperiti i fondi, adesso ci lavoriamo. Non c’è una coperta lunga, faremo tutto il possibile ma dobbiamo dare delle priorità ed è la parte più dura quando si hanno delle responsabilità di governo”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, a margine di un evento in piazza Colonna a Roma. "La proposta è oggetto di attenzione, ora dobbiamo trovare le risorse per il 2024, perché sarà difficile farlo per la parte finale di quest’anno”, ha aggiunto. (Rer)