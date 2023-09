Energia: Pichetto, stoccaggi gas al 95 per cento, siamo in sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vista della stagione invernale “siamo nella condizione di avere gli stoccaggi oltre il 95 per cento e quindi di essere in una condizione di sicurezza quantitativa”. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, in occasione della scuola politica “The young hope” organizzata a Roma. “Ma - ha chiarito il ministro - non c’è nessuno, oggi, in grado di dare certezze sui prezzi” su cui “si possono solo fare previsioni”. (Rin)