© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fino ad ora la polizia croata ha registrato 54.593 attraversamenti illegali delle frontiere, ovvero il 140 per cento in più rispetto all'anno scorso. Lo ha riferito Zoran Niceno, capo dell'amministrazione delle frontiere del ministero dell’Interno croato, ripreso dall'emittente radiotelevisiva "Hrt". Lo stesso Niceno ha dichiarato che i numeri sulla cosiddetta rotta balcanica "sono in crescita". (Seb)