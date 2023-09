Libia: Derna, Medici senza frontiere fornisce visite mediche e sostegno psicologico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Derna, in Libia, dopo oltre due settimane dalle inondazioni, Medici senza frontiere (Msf) sta fornendo sostegno alla salute mentale alla popolazione colpita, al personale medico e ai volontari che stanno aiutando nell'emergenza. Lo ha riferito Medici senza frontiere in un comunicato. Nei centri sanitari di Embokh e Salem Sassi e nella struttura di accoglienza adibita nella scuola Oum Al Qura, i team medici di Msf hanno effettuato 537 visite mediche in una settimana. Oltre a un enorme bisogno di assistenza psicologica, i pazienti visitati presentavano problemi legati a malattie croniche, come diabete e ipertensione, diarrea e infezioni respiratorie, specialmente tra i bambini. "La popolazione è profondamente colpita da questo disastro. Molte persone hanno perso la casa o i familiari, spesso entrambi", dichiara Michel Olivier Lacharité, capomissione di Msf a Derna. "Dopo più di due settimane dalle inondazioni, la ricerca dei corpi sotto il fango non è più una priorità ma alcuni corpi continuano a essere recuperati in mare e, secondo i team di ricerca e soccorso, nelle prossime settimane l'acqua continuerà a restituire cadaveri". (segue) (Com)