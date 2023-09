Svizzera: ghiacciai hanno perso 10 per cento del volume negli ultimi due anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ghiacciai in Svizzera hanno ridotto del 10 per cento il proprio volume negli ultimi due anni. Lo ha reso noto l'organismo di monitoraggio Glamos, rilevando come quello dell'estate 2023 sia stato il tasso peggiore dopo quello dello scorso anno, che ha segnato un record negativo. Le perdite sono state definite come "catastrofiche", tanto che negli ultimi due anni il volume dei ghiacciai è calato quanto nei tre decenni precedenti al 1990. (Geb)