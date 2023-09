Difesa: stampa, Marina militare indiana chiede al governo terza portaerei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Marina militare dell’India ha chiesto al governo di rafforzare ulteriormente la difesa navale, provvedendo alla costruzione di un’altra portaerei, tre sottomarini a propulsione nucleare e sei sottomarini convenzionali diesel-elettrici. Lo riferisce il quotidiano “Hindustan Times”. La richiesta della forza armata è legata alla crescente presenza nell’Oceano Indiano della Cina, che dispone di due portaerei, la Liaoning e la Shandong, e che sta sviluppando una rete di basi logistiche, anche attraverso progetti infrastrutturali nell’ambito della Nuova via della seta o Belt and Road Initiative (Bri). L’India dispone attualmente di due portaerei: la Vikramaditya, in servizio dal 2014 dopo essere stata acquistata dalla Russia, e la nuova Vikrant, prodotta localmente e immessa in servizio l’anno scorso. (segue) (Inn)