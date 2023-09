Difesa: stampa, Marina militare indiana chiede al governo terza portaerei (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Vikrant è stata varata il primo settembre 2022 a Cochin, nello Stato del Kerala, nel cantiere navale di Cochin Shipyard Limited (Csl), che l’ha costruita su progetto del Warship Design Bureau (Wdb) interno alla Marina militare. Lunga 262,5 metri e larga 61,6, la portaerei ha un dislocamento di 43 mila tonnellate e una velocità massima progettata di 28 nodi. La nave, per il 76 per cento di produzione nazionale, ha circa 2.200 compartimenti, idonei ad accogliere un equipaggio di 1.600 persone, ed è dotata di apparecchiature e sistemi all’avanguardia. È in grado di trasportare 30 velivoli, tra cui aerei da combattimento MiG-29K ed elicotteri Kamov Ka-31 e Sikorsky SH-60/MH-60 Seahawk, e ha una configurazione Stobar (Short Take Off But Arrested Recovery), un sistema di decollo corto e atterraggio assistito. Alla costruzione hanno lavorato oltre 2.000 dipendenti di Csl; con l’indotto è stata creata occupazione per circa 12.500 posti in oltre 600 società, di cui un centinaio di micro, piccole e medie imprese. (Inn)