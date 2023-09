Imprese: Abi-Cerved, tasso deterioramento credito al 3,1 per cento nel 2023, picco nel 2024 al 3,8 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come mostrano gli ultimi dati ufficiali pubblicati dalla Banca d'Italia, il tasso di deterioramento dei crediti delle società non finanziarie, dopo il lieve aumento di fine 2022 (2,2 per cento contro il 2,0 per cento del quarto trimestre 2021), ha continuato a crescere anche nel primo trimestre del 2023 portandosi al 2,3 per cento contro il 2,0 per cento dello stesso periodo dello scorso anno. Abi e Cerved stimano che nella media del 2023 gli incrementi più alti riguarderanno le micro (da 2,4 per cento al 3,3 per cento) e le grandi imprese (dall'1 per cento all'1,9 per cento), e le aziende che operano nel settore industriale (dall'1,7 per cento al 2,8 per cento), soprattutto di media dimensione (dallo 0,9 per cento al 2,4 per cento) e situate nel Sud Italia (dal 2,8 per cento al 4,0 per cento). Dopo il picco del 2024, a fine 2025 il tasso di deterioramento dei crediti si riporterà su valori simili o inferiori al 2023 in tutte le classi dimensionali di impresa. A livello settoriale la situazione è invece più eterogenea, con le costruzioni e l'agricoltura che peggioreranno la propria condizione rispetto al 2023 (rispettivamente dal 2,9 per cento al 3,3 per cento e dal 2,8 per cento al 3,2 per cento), benché le costruzioni risultino l'unico comparto a far osservare livelli più bassi del 2019 (3,3 per cento contro il 4,0 per cento). A livello territoriale, il Mezzogiorno è l'unica zona con un tasso di deterioramento in riduzione rispetto al 2019 (3,9 per cento contro il 4,2 per cento del 2019). (segue) (Rin)