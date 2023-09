Imprese: Abi-Cerved, tasso deterioramento credito al 3,1 per cento nel 2023, picco nel 2024 al 3,8 per cento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Avevamo previsto che nel corso del 2023, a causa delle incognite derivanti dal contesto geo-politico e con la fine certa delle misure emergenziali applicate nel periodo pandemico, i crediti deteriorati delle imprese sarebbero tornati a crescere. Il mercato però negli ultimi anni si è strutturato per gestire l'aumento dei volumi di Npl e sono maturate anche le politiche di gestione delle banche e degli operatori specializzati", afferma Andrea Mignanelli, amministratore delegato di Cerved Group –. In questa delicata fase economica, è necessario gestire gli Npl con stabilità e regole certe. Dati, algoritmi e tecnologie consentono di rendere più efficiente lo smaltimento dei crediti deteriorati, continuando a finanziare le imprese". "Inflazione elevata, orientamento restrittivo della politica monetaria e rallentamento dell'economia rischiano di portare ad una riacutizzazione dei rischi finanziari delle imprese, creando le condizioni per un aumento dei crediti deteriorati", ha commentato del direttore generale dell'Abi, Giovanni Sabatini, che ha aggiunto: "Al riguardo andrebbero, ad esempio, riviste tempestivamente alcune regole europee vigenti che penalizzano la rinegoziazione dei finanziamenti bancari". (Rin)