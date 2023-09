Migranti: presidenza spagnola, oggi speriamo di raggiungere accordo su Patto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delle priorità fondamentali della presidenza spagnola è il Patto sulla migrazione e l'asilo e la sua concretizzazione. "È la sfida più grande che abbiamo oggi nell'Unione europea, quella di avere un quadro normativo nel campo della migrazione e della protezione internazionale. Spero che oggi potremmo avere una buona notizia in termini di raggiungimento di una posizione del Consiglio sull'ultimo dei regolamenti che dobbiamo ancora definire, che, come sapete, è il regolamento sulla gestione delle crisi". Lo ha detto Fernando Grande-Marlaska, ministro dell'Interno spagnolo, al suo arrivo al Consiglio Ue Affari interni a Bruxelles. "Ciò consentirebbe di riprendere in negoziati per tutti i regolamenti che compongono il Patto e, prima della fine della legislatura, avere davvero questo patto migratorio in tutta la sua efficacia, che è ciò che vogliamo", ha aggiunto. "Abbiamo lavorato molto duramente durante i mesi della presidenza spagnola per raggiungere questo approccio generale e questa posizione nel regolamento sulla gestione delle crisi. Non voglio sbilanciarmi, ma spero che alla fine della giornata saremo in grado di darvi una buona notizia al riguardo", ha concluso il ministro spagnolo. (Beb)