Superbonus: Filini (Fd'I), anche per ex ministro governo Conte misura eversiva e criminale

22 luglio 2021

- "Anche per Giovanni Tria, l'ex ministro dell'Economia del primo governo di Giuseppe Conte, il superbonus e il complesso dei bonus edilizi varati dal secondo governo Conte con Roberto Gualtieri al Mef, è la storia di un disastro". Lo dichiara il deputato di Fratelli d'Italia, Francesco Filini. "Tria definisce il provvedimento come eversivo e criminale, perché è ormai sotto gli occhi di tutti la voragine che le politiche allegre del 'gratuitamente' hanno provocato nei conti pubblici. Se oggi il governo è costretto ad alzare il deficit per la prossima legge di Bilancio, è soprattutto a causa della follia economica portata avanti da Pd e M5s, che hanno scaricato anche per i prossimi anni un macigno di 140 miliardi sulle spalle degli italiani. Conte prenda definitivamente atto del suo fallimento, denunciato anche dal ministro dell'Economia del suo primo esecutivo, e chieda scusa agli italiani", conclude.(Rin)