Auto: Toyota, produzione in aumento del 4 per cento ad agosto grazie a stabilimenti in Giappone

- Toyota Motor ha registrato un incremento della produzione globale di autoveicoli del 4 per cento su base annua ad agosto, a 798.771 unità, segnando un nuovo record per il mese in questione. Il dato riflette soprattutto il forte aumento della produzione negli stabilimenti giapponesi del costruttore: più 22 per cento su base annua, sufficiente a compensare il calo del 2 per cento nel resto del mondo. Il forte aumento della produzione in Giappone è stato conseguito nonostante l’avaria ai sistemi informatici che il mese scorso ha fermato la produzione degli stabilimenti giapponesi di Toyota per alcuni giorni.(Git)