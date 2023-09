© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della commissione Industria del Senato, Luca De Carlo (Fd'I), ha chiesto all'Assemblea lo slittamento di due ore dell'esame del decreto Asset, già previsto per le 10. "Così alle 13 arriveremo con tutti i pareri e il testo pronto per l'Aula", ha spiegato. La seduta è stata quindi sospesa e riconvocata per le 13. (Rin)