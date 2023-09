Roma: droga venduta on-line cocaina nei parchi ed eroina venduta in strada, 4 persone arrestate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Spedisco anche fuori regione": questo uno dei messaggi usati su una piattaforma digitale da un neo maggiorenne, poi arrestato in flagranza di reato dalla Polizia di Stato, per promuovere la vendita di stupefacenti. L'azione di contrasto allo spaccio di droga condotta senza soluzione di continuità dagli investigatori della Questura di Roma ha portato, soltanto negli ultimi giorni, all'arresto di 6 persone. Il giovane che avrebbe operato con pubblicità su un servizio di messaggistica è stato arrestato dagli investigatori del Distretto Esposizione nel rione Testaccio. I poliziotti sono giunti alla porta del giovane dopo una serie di accertamenti; inutile il suo tentativo di nascondere la droga in balcone. Sequestrati poco meno di un chilo di oppiacei ed il materiale per la pesatura della droga. Acquisite anche le conversazioni on-line dove, oltre all'offerta "fuori regione", era presente anche un dettagliato listino prezzi. La Procura di Roma ha chiesto ed ottenuto dal Giudice per le Indagini Preliminari la convalida della misura pre-cautelare adottata dalla Polizia di Stato. (segue) (Rer)