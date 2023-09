Roma: droga venduta on-line cocaina nei parchi ed eroina venduta in strada, 4 persone arrestate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Meno esplicito, ma sempre dedicato alla vendita dello stupefacente, il messaggio inserito sulla stessa piattaforma da una coppia di 21 e 23 anni. A loro gli agenti del Distretto Tor Carbone sono arrivati dopo un controllo in un parco dell'Eur; in quell'occasione lei aveva in tasca alcune dosi di cocaina. Nella loro abitazione sono stati trovati altri grammi e 3 pezzi di "fumo". Arrestati entrambi per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, sono stati condotti dinanzi al Gip del Tribunale di Roma che ha convalidato l'operato della Polizia giudiziaria. Lo stesso Gip ha convalidato l'arresto operato da 2 agenti "fuori servizio" del commissariato Porta Maggiore che, nei pressi dell'acquedotto Alessandrino, hanno fermato un 33enne gravemente indiziato di aver venduto dell'eroina. Sequestrati al giovane 23 dosi della stessa sostanza. (segue) (Rer)