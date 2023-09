Napoli: Ciarambino (Gruppo misto), sanità a rischio collasso e sostegno a mobilitazione Cgil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sanità pubblica in Campania “è in grave pericolo e rischia il collasso giorno dopo giorno”. E’ il grido di allarme lanciato dalla vicepresidente del Consiglio regionale della Campania e componente del Gruppo Misto Valeria Ciarambino in occasione della mobilitazione indetta per stamani dalla Fp Cgil davanti a diversi ospedali di Napoli e provincia. “La carenza di medici e infermieri, le continue aggressioni, l'affollamento cronico dei ps coi pazienti sistemati sulle barelle, tutti segnali inequivocabili di un comparto dove le vittime non sono solo gli ammalati, ma anche i professionisti dell’assistenza”, ha spiegato Ciarambino. Ecco perché ai lavoratori che protestano Ciarambino ha espresso “pieno e incondizionato sostegno”. (segue) (Ren)