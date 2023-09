Napoli: Ciarambino (Gruppo misto), sanità a rischio collasso e sostegno a mobilitazione Cgil (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ciarambino ha ricordato che “un mio emendamento all’ultima legge di bilancio ha attribuito un incentivo economico ai sanitari in servizio per le emergenze”, ma ha sottolineato che “non tutti i direttori generali delle Asl stiano applicando le direttive regionali, nonostante la carenza di personale medico resti un problema serissimo”. “Non dimentichiamo che i medici e gli infermieri dei pronto soccorso sono quelli più esposti alla sindrome da esaurimento sul piano fisico, mentale ed emotivo. Occorre affrontare il problema della disaffezione dei medici alle specialità di emergenza, ma bisogna farlo convintamente. La Regione Campania non può tergiversare se una crisi profonda come quella dei pronto soccorso rischia di minare seriamente il diritto inalienabile alla salute”, ha aggiunto Ciarambino. (segue) (Ren)