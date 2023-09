Napoli: Ciarambino (Gruppo misto), sanità a rischio collasso e sostegno a mobilitazione Cgil (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Come soluzione emergenziale, con un mio ulteriore emendamento approvato, avevo chiesto di adottare interventi a carattere straordinario, come l’obbligo di prestare i primi due anni in pronto soccorso per tutti i nuovi concorsi nelle discipline affini ed equipollenti alla Medicina di urgenza - ha ricordato Ciarambino -. C'è poi il tema della sicurezza, un'emergenza nell'emergenza, a cui va data risposta garantendo la presenza delle forze dell’ordine in tutti i presidi, anche quelli relativamente più piccoli. Eppure per contribuire a decongestionare i pronto soccorso cittadini basterebbe aprire i reparti di emergenza nei Policlinici, ma la strada sembra ancora piena di ostacoli”. “Ha ragione la Fp Cgil - ha concluso Ciarambino - bisogna potenziare l’assistenza territoriale, intervenire per incrementare il personale, ma anche porre fine agli episodi di violenza, becera e gratuita, di cui è vittima il personale dei pronto soccorso, un clima di odio che è figlio anche della cronica carenza di medici e infermieri”. (Ren)