Germania: istituti economici correggono previsioni crescita 2023 al -0,6 per cento

- I cinque principali istituti economici tedeschi hanno corretto in negativo le previsioni di crescita della Germania nel 2023, portandole al -0,6 per cento dal +0,3 per cento stimato ad aprile. È quanto riferisce l'emittente televisiva “Zdf”, aggiungendo che i dati sono stati elaborati da Istituto per la ricerca economica di Monaco di Baviera (Ifo), Istituto per l'economia mondiale di Kiel (Ifw), Istituto per la ricerca economica di Halle (Iwh), Istituto per la ricerca economica di Essen (Rwi) e Istituto tedesco per la ricerca economica di Berlino (Diw). In merito alla revisione in negativo per il 2023, il vicepresidente dell'Iwh, Oliver Holtemoeller, ha dichiarato che la ripresa del settore industriale dei consumi privati è “più lenta” del previsto. Secondo i cinque istituti economici, il forte aumento dei prezzi dell'energia ha posto bruscamente fine alla ripresa dopo la crisi del Covid-19. Inoltre, l'inflazione riduce il potere d'acquisto e il rialzo dei tassi di interesse attuato dalla Banca centrale europea (Bce) colpisce in particolare il settore edilizio. Tuttavia, entro la fine dell'anno, la situazione dovrebbe migliorare. A ogni modo, le previsioni di crescita per il 2024 sono state riviste al ribasso dall'1,5 all'1,3 per cento. (Geb)