India: Punjab, al via tre giorni di proteste degli agricoltori

- Diverse organizzazioni di agricoltori hanno iniziato oggi una protesta di tre giorni bloccando i binari in 12 zone dello Stato indiano del Punjab. Le istanze dei coltivatori riguardano gli indennizzi per le perdite dovute alle inondazioni, le garanzie legali sul prezzo minimo di sostegno (Mps) e la remissione dei debiti. La contestazione è stata annunciata alla stampa da Sarwan Singh Pandher, segretario generale del Comitato Kisan Mazdoor Sangharsh (Kmsc), dopo una riunione alla quale hanno partecipato i rappresentanti di 19 gruppi. La maggioranza dei partecipanti proviene dal Punjab, ma sono coinvolti anche altri Stati: Haryana, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Uttar Pradesh e Rajasthan. Il blocco dei binari (“rail roko”) è una forma di manifestazione tipica del Paese e la mobilitazione degli agricoltori si concentra in genere nel Punjab, considerato “il granaio dell’India”. (segue) (Inn)