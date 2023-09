Ue: Tajani, per contare di più dobbiamo credere nel nostro Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La politica non è soltanto votare in una maniera o nell’altra ma è sopratutto valori. Se credi in qualcosa allora vai avanti. Non c’è niente di più bello nella vita che combattere per le proprie idee”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel suo saluto in occasione della scuola politica “The young hope” organizzata a Roma. “Se vogliamo far contare di più l’Italia in Europa dobbiamo credere nel nostro Paese”, ha poi aggiunto ridendo la necessita di “essere all’altezza dei nostri antenati”. (Rin)