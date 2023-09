© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non è vero che questo governo è contro chi migra”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel suo saluto in occasione della scuola politica “The young hope” organizzata a Roma. “Con il decreto flussi approvato ieri - ha aggiunto - consentiamo a 400 mila persone di venire a lavorare in Italia. Non vogliamo i trafficanti, ma non siamo chiusi”. (Rin)